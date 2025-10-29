Marrubiu rilancia il mercato settimanale: pubblicato il bando per l’assegnazione dei posteggiObiettivo valorizzare il mercato del mercoledì per renderlo più accogliente e vicino alle esigenze di cittadini e operatori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'amministrazione comunale di Marrubiu apre una nuova fase per il suo storico mercato settimanale, pubblicando il bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi situati tra via Piave e via Tirso. L’iniziativa, promossa dal Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive, punta a valorizzare il mercato del mercoledì, rendendolo più dinamico, accogliente e vicino alle esigenze di cittadini e operatori.
Il bando prevede la concessione decennale di 14 posteggi, di cui nove destinati alla vendita di generi vari (alimentari e non) e cinque riservati agli imprenditori agricoli per la vendita diretta dei propri prodotti ortofrutticoli.
«Il mercato del mercoledì è un appuntamento fisso per i marrubiesi — sottolinea il Sindaco Luca Corrias — e rappresenta un luogo di incontro e identità. Vogliamo ravvivarlo, migliorandone vitalità e attrattiva, offrendo nuove opportunità agli operatori e restituendogli il ruolo centrale che merita»
Possono partecipare al bando gli operatori già abilitati, i nuovi esercenti in possesso dei requisiti di legge e i produttori agricoli. Le domande vanno presentate entro il 24 novembre 2025, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunemarrubiu.it o via raccomandata A.R. al Comune di Marrubiu – Piazza Roma, 7.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionalewww.comunemarrubiu.it e all’Albo Pretorio online. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive – referente Sig.ra Marilena Muru al numero 0783 8553317 o scrivere a marilena.muru@comunemarrubiu.it.