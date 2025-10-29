L'amministrazione comunale di Marrubiu apre una nuova fase per il suo storico mercato settimanale, pubblicando il bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi situati tra via Piave e via Tirso. L’iniziativa, promossa dal Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive, punta a valorizzare il mercato del mercoledì, rendendolo più dinamico, accogliente e vicino alle esigenze di cittadini e operatori.

Il bando prevede la concessione decennale di 14 posteggi, di cui nove destinati alla vendita di generi vari (alimentari e non) e cinque riservati agli imprenditori agricoli per la vendita diretta dei propri prodotti ortofrutticoli.

«Il mercato del mercoledì è un appuntamento fisso per i marrubiesi — sottolinea il Sindaco Luca Corrias — e rappresenta un luogo di incontro e identità. Vogliamo ravvivarlo, migliorandone vitalità e attrattiva, offrendo nuove opportunità agli operatori e restituendogli il ruolo centrale che merita»

Possono partecipare al bando gli operatori già abilitati, i nuovi esercenti in possesso dei requisiti di legge e i produttori agricoli. Le domande vanno presentate entro il 24 novembre 2025, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunemarrubiu.it o via raccomandata A.R. al Comune di Marrubiu – Piazza Roma, 7.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionalewww.comunemarrubiu.it e all’Albo Pretorio online. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive – referente Sig.ra Marilena Muru al numero 0783 8553317 o scrivere a marilena.muru@comunemarrubiu.it.

