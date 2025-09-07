L a comunità di Marrubiu piange la scomparsa di Egidio Loi, figura di grande rilievo politico e sociale, che ha dedicato buona parte della propria vita all’impegno per il bene comune. Nato a Marrubiu il 23 ottobre 1945, Loi è stato dipendente di Poste Italiane, coltivando parallellamente la passione per la politica, che lo ha portato a ricoprire importanti incarichi amministrativi a livello comunale, provinciale e regionale.

La sua avventura politica ebbe inizio nel 1972, quando si candidò come consigliere comunale. Negli anni successivi, la sua presenza sulla scena politica marrubiese e provinciale si consolidò. Dal 1983 al 1988 fu assessore alla Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione del Comune di Marrubiu, anni in cui si distinse per il sostegno alle iniziative culturali e sportive della comunità. Tra il 1997 e il 2000 ricoprì l’incarico di assessore presso la XVI Comunità Montana Arci Grighine. Nel 2000 venne eletto Consigliere Provinciale di Oristano per il gruppo di Alleanza Nazionale, incarico che mantenne fino al 2005, con la responsabilità di Presidente della Commissione Bilancio e componente della Commissione Programmazione.

Contemporaneamente, dal 1997 al 2001 fu Consigliere comunale a Marrubiu, per poi assumere, nel 2001, la carica di Sindaco, guidando la lista civica di centrodestra Trasparenza e Partecipazione. Durante il suo mandato, che si protrasse fino al 2006, Loi lavorò per lo sviluppo del territorio, distinguendosi per aver promosso la costituzione dell’Unione dei Comuni MA.UR.A. (Marrubiu, Uras, San Nicolò d’Arcidano), della quale fu presidente dal 2001 al 2004. Negli anni successivi continuò a ricoprire incarichi di rilievo: tra il 2009 e il 2011 fu Consigliere dell’Amministrazione di AnciI Sardegna, mentre dal 2010 tornò a sedere tra i banchi del Consiglio Provinciale di Oristano, con incarichi nelle Commissioni Cultura e Attività Produttive, oltre che nell’Assemblea dell’Unione delle Province Sarde.

Il suo lungo percorso politico è stato caratterizzato da passione, determinazione e spirito di servizio. Come ricordato dal sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, «l’amministrazione comunale si unisce al dolore dei figli Davide ed Emiliano e di tutti i familiari, ricordando con profonda gratitudine l’impegno, la dedizione e la costante attenzione di Egidio verso il bene comune».

Anche l’ex sindaco Andrea Santucciu ha voluto esprimere un ricordo personale, sottolineando come, pur trovandosi spesso su posizioni politiche contrapposte, non siano mai mancati rispetto e passione: «Ricordo con rimpianto e un po’ di nostalgia quelle epiche battaglie in Consiglio comunale, fatte di oratoria e passione».

