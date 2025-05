Ancora un intervento che punta sulla valorizzazione del centro storico. La Giunta guidata dal sindaco Luca Corrias, ha i approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del primo tratto di Via Piave, tra Via Garigliano e Via Diaz.

L’intervento, redatto dallo studio Abeille Architettura e Paesaggio, prevede il rifacimento della pavimentazione con basalto, in continuità con quanto già realizzato nel 2010. “Il progetto riguarda circa 60 metri di carreggiata – evidenzia il sindaco Corrias – e mira a restituire decoro e identità a una zona di grande valore storico, a pochi metri dalla Chiesa Parrocchiale S. Maria Vergine del Monserat. Verranno inoltre rivisti i sottoservizi e realizzati spazi pedonali più sicuri, nel rispetto della memoria urbana del paese”.

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Soru: “Con questo primo lotto su Via Piave proseguiamo il percorso di rigenerazione urbana, rimuovendo l’asfalto e sostituendolo con materiali più consoni al contesto storico. Un intervento che migliora il decoro e restituisce alla comunità spazi pubblici più curati. ”

Insomma , l’amministrazione comunale punta molto sugli interventi di riqualificazione come questo, che insieme ad altri effettuati e diversi previsti, punta a rendere sempre più “vivibili” parti dell’abitato che hanno valenza storica e culturale.

