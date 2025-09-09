Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16.30 nella Chiesa di San Giuseppe in via Napoli, i funerali di Egidio Loi, già sindaco del paese e consigliere provinciale.

Da ieri, per decisione dell'amministrazione comunale è stata aperta la camera ardente in Municipio, dove l'ex primo cittadino è stato salutato per l'ultima volta da tantissimi compaesani e amici, ma anche da numerose persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato nella sua lunga attività di dipendente postale e nella militanza politica, che lo ha portato a ricoprire importanti incarichi amministrativi a livello comunale, provinciale e regionale.

Dal 1997 al 2001 fu Consigliere comunale a Marrubiu, per poi assumere, nel 2001, la carica di sindaco , guidando la lista civica Trasparenza e Partecipazione. Durante il suo mandato, che si protrasse fino al 2006, Loi lavorò per lo sviluppo del territorio, distinguendosi per aver promosso la costituzione dell’Unione dei Comuni MA.UR.A. (Marrubiu, Uras, San Nicolò d’Arcidano), della quale fu presidente dal 2001 al 2004.

Negli anni successivi continuò a ricoprire incarichi di rilievo: tra il 2009 e il 2011 fu Consigliere dell’Amministrazione di Anci Sardegna, mentre dal 2010 tornò a sedere tra i banchi del Consiglio Provinciale di Oristano, con incarichi nelle Commissioni Cultura e Attività Produttive, oltre che nell’Assemblea dell’Unione delle Province Sarde.

