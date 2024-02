Due corsi di alto perfezionamento in violino e batteria. È l’ultima novità della Scuola di Musica Alessandra Saba di Marrubiu. Una nuova opportunità di crescita musicale, professionale e artistica che verrà offerta da marzo. A guidare gli incontri, che si protrarranno fino a luglio, due affermati musicisti isolani: Gianmaria Melis, primo violino di spalla dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, e Daniele Russo, tra i batteristi più importanti e quotati in Sardegna. Ci si potrà iscrivere ai corsi entro il 23 Febbraio, nel sito www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it, dove sono indicati anche i costi e il regolamento.

«Saranno inseriti parallelamente alle lezioni ordinarie di strumento - spiega il direttore della scuola, Andrea Piras - e saranno occasione di formazione specializzata, con lo scopo di elevare le competenze tecniche e la sensibilità musicale di ciascun partecipante, al fine di introdurlo in modo più maturo e competitivo nel circuito professionale». I corsi sono aperti a tutti, iscritti alla scuola e non, senza alcun vincolo di età o di residenza. L’importante è avere una buona base teorico-pratica sullo strumento.

Gli incontri, a cadenza mensile, si terranno a Marrubiu, Comune capofila della scuola. «Sono numerosi gli studenti del centro Sardegna che, per perfezionarsi, si spostano a Cagliari o Sassari - continua Piras - In questo modo, cerchiamo di agevolare i loro spostamenti, vista la logistica centrale di Marrubiu, facilmente raggiungibile sia con la macchina che col treno». I percorsi partiranno a marzo e si chiuderanno a luglio con un saggio finale. Luca Corrias, sindaco di Marrubiu: «Il progetto è il segno più autentico dell’eccellenza della nostra Istituzione - afferma - I partecipanti potranno non solo acquisire competenze musicali avanzate, ma anche sviluppare una profonda passione e sensibilità artistica. L’impegno della scuola nel fornire un'istruzione di alto livello nel campo della musica contribuisce significativamente all'arricchimento culturale del territorio e alla formazione di talenti promettenti».

