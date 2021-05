Anche il Comune di Marrubiu anticipa i fondi per il progetto “Ritornare a casa”, iniziativa regionale finalizzata a favorire il rientro in famiglia di persone in gravi condizioni di non autosufficienza.

"Siamo voluti venire incontro alle famiglie in difficoltà che si trovano costrette ad anticipare i fondi che prima dalla Regione arrivavano direttamente al Comune e che ora invece transitano dai Plus - spiega il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu -. Siamo coscienti che presto il Plus accrediterà queste somme, ma i nostri utenti non potevano più aspettare. È ora di dare uno slancio maggiore ai fondi sociosanitari”. L'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Marrubiu ha determinato di impegnare oltre 22mila euro sul bilancio comunale di previsione al fine di rifinanziare il progetto Ritornare a casa. Il Comune provvederà mensilmente alla liquidazione delle spese. Stessa cosa ha fatto pochi giorni fa l'amministrazione comunale di San Nicolò d’Arcidano guidata dal sindaco Davide Fanari.

Il Comune è sceso in campo per aiutare chi ora soffre e chi necessita di assistenza. "Si tratta di un atto giusto e doveroso - aveva dichiarato il primo cittadino di San Nicolò d'Arcidano - nei confronti delle famiglie che già a causa della malattia che affligge il componente beneficiario del piano, sono in uno stato di difficoltà appurato”. Per ora il Comune ha anticipato le risorse del primo trimestre per un totale di circa 25mila euro.

