Piccolo tesoretto messo a disposizione dal bilancio comunale a Busachi per acquistare nuove attrezzatture ludico-didattiche per i bambini della scuola dell’infanzia.

La Giunta guidata dal sindaco Lino Cordella si è pronunciata al riguardo nei giorni scorsi stanziando un budget di 2000 euro. Si è infatti presentata l’esigenza di rinnovare il materiale in dotazione alla scuola.

In arrivo quindi giochi, arredi ludici e materiale didattico-ricreativo che possa rispondere alle esigenze dei più piccoli. «La scuola dell'infanzia rappresenta non solo il primo fondamentale tassello del sistema formativo integrato, determinante per lo sviluppo armonico, cognitivo, affettivo e psicofisico dei bambini in età prescolare, ma anche un pilastro essenziale di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le famiglie residenti», sottolineano dall’esecutivo.

E aggiungono: «Questo intervento è finalizzato a garantire agli alunni un ambiente scolastico non solo sicuro e conforme alle normative vigenti, ma anche esteticamente curato, accogliente e pedagogicamente stimolante, capace di promuovere il benessere emotivo, la curiosità e l'interazione interpersonale di tutti i bambini».

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