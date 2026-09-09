La compagnia barracellare si fa sempre più concreta: dopo l'approvazione del regolamento per la costituzione del gruppo, che qui non è mai esistito, ora il Comune è alla ricerca del capitano e ha pubblicato una manifestazione di interesse. Per partecipare è necessario avere diversi requisiti: aver compiuto 25 anni, non aver subito condanne a pene detentive, non essere stati espulsi dalle Forze Armate, essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, possedere una patente di guida non inferiore alla categoria B, essere in possesso dell’abilitazione al porto d'armi. Come si legge nell'avviso pubblicato dal Comune, «ai fini della valutazione delle candidature costituirà titolo meritevole di considerazione l’aver fatto parte di una Compagnia barracellare». La domanda dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Arborea, entro il 22 settembre. La trasmissione potrà avvenire tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it. Potrà essere recapitata anche a mano negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo o mediante utilizzo del servizio postale. Sul sito del Comune sono presenti tutte le informazioni.

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