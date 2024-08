Malumori e tensioni nel Barigadu dove i rubinetti sono a secco.

Sul piede di guerra il sindaco di Busachi Giovanni Orrù, che spiega: «A causa della rottura della forania tra Tiana ed Austis la comunità di Busachi è da venerdì pomeriggio senz’acqua. Ieri non è arrivata una goccia nelle nostre case. Siamo tutti quanti esasperati e a nulla servono le varie proteste che io e gli altri colleghi abbiamo messo in campo. Ci hanno assicurato che verrà finanziata la nuova rete adduttiva per circa venti chilometri: sicuramente passeranno anni, ma non possiamo di certo restare anni in questa situazione».

Quindi aggiunge: «È assurdo per le nostre comunità: con l’invaso della diga Eleonora diamo l’acqua a metà Sardegna e qua non arriva una goccia d’acqua. La gente è giustamente esasperata. Finirà che qui monterà una protesta a livello generale. Non è possibile continuare a subire questo stato di cose».

