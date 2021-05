Pazienti rimandati a casa dal centro vaccinale per il mancato arrivo dei vaccini. È l’ennesimo è grave episodio che si verifica a Oristano e in diversi centri della Provincia. Nella mattinata di ieri erano state sottoposte regolarmente a vaccinazione centinaia di persone poi nel pomeriggio lo stop improvviso per la mancanza delle fiale. Le persone in fila, molte dovevano ricevere la seconda dose, sono state rimandate a casa. Una vicenda che è stata contestata da tanti utenti che hanno atteso inutilmente il proprio turno.

“Avevo l’appuntamento per la seconda dose del vaccino Moderna - racconta Rachele Murru di Oristano - dopo più di un’ora quando è giunto il mio turno è uscito uno degli addetti, ci ha spiegato che erano finite le dosi e che ne erano rimaste solo 11. A quel punto ha contato le 11 persone. Io ero la nona e quindi ho atteso il mio turno. Poi ci hanno confermato l’esaurimento delle dosi. Che fine hanno fatto? Qualcuno ha saltato la fila?”.

Ma il problema purtroppo è accaduto anche in altri Comuni dove erano state programmate per tempo le vaccinazioni.

“Ieri sera ho avuto la comunicazione ufficiale che la seconda dose del vaccino non si farà più questa settimana perché sono finiti i vaccini - denuncia seccato il sindaco di Zerfaliu, Pinuccio Chelo - non trovo parole per manifestare il mio disappunto perché è oramai un anno che siamo costretti a subire le manchevolezze, le indecisioni e i grossolani errori di programmazione commessi da questa classe politica coadiuvata da una congrega di manager incompetenti. La Assl mi ha riferito - conclude il sindaco di Zerfaliu - che gli appuntamenti verranno riprogrammati la prossima settimana. Non ho più fiducia”.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Oristano Antonio Sulis ha dichiarato che la vicenda è grave e non può passare certamente in secondo piano: “L’assessore regionale deve dare spiegazioni sul mancato arrivo dei vaccini a Oristano”.

© Riproduzione riservata