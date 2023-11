La violenta mareggiata che nello scorso fine settimana ha danneggiato in alcuni tratti la strada Bosa Marina-Turas e ha divelto parte del parapetto, ripropone l’esigenza di intervenire in maniera risolutiva e urgente per risolvere i problemi che spesso si ripetono. Di questo se ne è fatto interprete il vice sindaco Federico Ledda che è anche assessore alla Protezione civile, che come immediatamente preannunciato ha scritto al commissario della Provincia Massimo Torrente e al responsabile del Servizio Manutenzioni e gestione del patrimonio stradale Alessandro Serra, per «richiedere un intervento straordinario ed urgentissimo di messa in sicurezza delle parti danneggiate della strada provinciale».

«La mareggiata – ricorda Ledda- ha causato danni e cagionato pericolo per la sicurezza della viabilità sulla Bosa Marina – Turas, trascinando sulla strada numerosi detriti, alcuni anche di grosse dimensione e danneggiato i sistemi di ritenuta e protezione stradale, dei quali uno è stato completamente divelto dalle onde. L’amministrazione comunale – sottolinea il vicesindaco - ha provveduto nell’immediato al ripristino delle condizioni di percorribilità dalla strada con accurata pulizia e messo in sicurezza la parte di muratura di protezione divelta dall’acqua con proprio personale ed attrezzature».

Interventi tampone a parte, la stessa Provincia dovrà, una volta per tutte, risolvere la problematica legata alle opere che erano state programmate per il rifacimento del ponte con i relativi parapetti e poi bloccate per un mancato finanziamento.

© Riproduzione riservata