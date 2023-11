Una violenta mareggiata nella notte ha danneggiato in alcuni tratti la strada Bosa Marina-Turas, creando per qualche ora un rallentamento della circolazione sino a quando la carreggiata non è stata ripulita.

È stato divelto anche un tratto di parapetto e numerosi detriti sono stati trascinati sulla strada.

La ditta Econord ha provveduto a liberare la strada dai detriti, mentre il servizio manutenzioni del Comune ha provveduto alla messa in sicurezza del tratto danneggiato.

Il vice sindaco di Bosa Federico Ledda intervenuto sul posto a nome dell'amministrazione comunale, ha immediatamente scritto al commissario della Provincia Massimo Torrente e al settore strade dell' ente di via senatore Carboni, titolare dell’arteria stradale, sollecitando interventi urgenti.

Sotto il coordinamento del nucleo comunale di Protezione civile, hanno operato per risolvere il problema anche la polizia municipale e i componenti della compagnia barracellare.

