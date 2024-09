Sino a fine mese ( la data indicativa è quella del 26 settembre) rimarrà chiuso l’ ufficio postale e i cittadini del centro della Planargia dovranno rivolgersi gioco forza agli sportelli dei paesi vicini. A comunicarlo è lo stesso sindaco Angelo Masia.

“Poste Italiane – scrive in una nota inviata alla popolazione- ha informato che l’ufficio postale rimarrà chiuso per lavori di ammodernamento dal 6 settembre, per circa venti giorni. L’amministrazione – aggiunge il primo cittadino- è a disposizione per eventuali chiarimenti e qualunque sostegno alla popolazione in merito”.

Alla riapertura potrebbe esserci la attesa novità importante del posizionamento del Postamat, un servizio mancante e che consentirebbe di effettuare prelievi ed altre operazioni senza andare altrove.

© Riproduzione riservata