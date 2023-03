“Uno sguardo all'insu”, è il titolo del cartellone di iniziative che l’amministrazione comunale di Magomadas ha promosso sino ad aprile per la riapertura del nuovo centro sociale, chiuso dopo il crollo del 2015. Si inizia sabato 18 marzo alle 17 con la cerimonia inaugurale, il taglio del nastro e la benedizione del parroco don Andrea Manca. A seguire “A riveder le stelle” di Roberto Scala e “Di arte in arte”: riflessioni sulla ripartenza tra parole e musica. Intervengono il sindaco Emanuele Cauli il suo predecessore Mario Pala e il regista Giovanni Columbu. La conduzione poetica e musicale è affidata a Ambra Pintore e ai musicisti Roberto Scala (basso e fisarmonica), Federico Valenti (chitarra), Diego Milia (sax e violino).

Tra gli ospiti invece Buju Mannu, dj Igno e il Coro Stella Maris di Magomadas diretto dal maestro Gio Maria Tedde. Al centro sociale potranno essere visitate diverse mostre e installazioni sonore. Presenti anche diverse attività per adulti e bambini. Domenica 19 marzo, alle 11, laboratori di burattini per famiglie a cura di Roberto Scala e lezioni di teatro per adulti.

In calendario sabato 25 marzo alle 17 c’è invece la conferenza “le tradizioni della settimana santa", a cura di Luciano Sechi. Il centro sociale sarà aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 per le visite a tutte le attività. Durante l’ apertura si potranno donare i propri libri per la riapertura della biblioteca.

© Riproduzione riservata