Lutto improvviso nella sanità oristanese: nella notte, stroncato da un malore, è morto a 60 anni il medico Antonello Gallus.

Originario di Borore, si era laureato in Medicina e Chirurgia all’università di Sassari e aveva conseguito la specializzazione in radiodiagnostica e diagnostica per immagini all’istituto di Scienze radiologiche turritano.

In precedenza operativo all’ospedale Zonchello di Nuoro, dal 2001 era in servizio alla Asl 5 di Oristano, dove aveva ricoperto l’incarico di alta professionalità in Mammografia clinica ed era attualmente responsabile della Radiologia territoriale dell’ospedale San Martino e referente regionale dello screening mammografico.

Da diversi anni era inoltre volontario della sezione Lilt di Oristano, di cui era vicepresidente e responsabile scientifico.

«La direzione dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano», si ,legge in una nota, «si unisce al dolore dei familiari del dottor Antonello Gallus, direttore della Struttura semplice dipartimentale di Radiologia territoriale, per la prematura scomparsa del loro congiunto. Con lui la nostra azienda perde non solo un eccellente professionista, che è stato al fianco di tante e tanti pazienti nella diagnosi e nella prevenzione dei tumori e di altre patologie, ma anche e soprattutto una persona di una straordinaria umanità, che ha sempre saputo accogliere quei pazienti con il sorriso sulle labbra, accompagnarli con dedizione nel percorso di cura e incoraggiarli nell’affrontare le terapie. Sicuri che i suoi colleghi sapranno proseguire sulla scia del prezioso percorso da lui tracciato, rimane in noi la stima e la gratitudine per l’enorme lavoro compiuto dal dottor Antonello Gallus per la nostra azienda, ma soprattutto per i suoi amati pazienti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata