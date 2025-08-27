Buone notizie per chi deve eliminare dalle proprie abitazioni oggetti di grosse dimensioni. L'Unione dei Comuni del Terralbese, di cui fanno parte Terralba, Marrubiu, Arcidano e Uras e Arborea, ha attivato infatti il ​​servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica.

Il servizio è rivolto ai cittadini che necessitano di smaltire materiali voluminosi non conferibili nei circuiti della raccolta differenziata. Il ritiro avviene ogni venerdì, fino al raggiungimento del numero massimo di trenta interventi giornalieri. Ogni cittadino potrà richiedere il ritiro di un massimo di tre pezzi per volta. Per usufruire del servizio è necessario effettuare la prenotazione telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 328 0737230, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Oppure utilizzando l'applicazione web dedicata.

