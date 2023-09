Mariafrancesca Serra, sarda, ingegnera edile-architetto con master a Vienna alla guida di un allevamento biologico a Usellus, nel cuore dell’Alta Marmilla, è la nuova leader delle Donne Coldiretti.

Serra è stata eletta all’unanimità dall’assemblea di Coldiretti Donne Impresa, riunita a Roma a Palazzo Rospigliosi, con la presenza di centinaia di contadine da tutte le regioni assieme al presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, al ministro alle Riforme istituzionali, Elisabetta Alberti Casellati, e al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Quarantuno anni, dopo la maturità scientifica ottiene la laurea in Ingegneria Edile-Architettura. Prosegue quindi il percorso formativo all’Università di Arti Applicate di Vienna dove consegue un Master in costruzioni eco-sostenibili e una specializzazione come Tecnico competente in Acustica Ambientale all’Università di Architettura Roma Tre.

«Segue», continua Coldiretti, «una intensa esperienza di qualche mese anche in Giappone che le consente di apprendere, con entusiasmo, attività agricole di realtà molto diverse e di portarle nel suo vissuto per incrementare lo sviluppo tecnologico nella sua azienda, che ha sempre seguito insieme alla sua famiglia, seppur da lontano».

