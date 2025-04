Opportunità di crescita e formazione per i disoccupati a Paulilatino. Un’occasione importante per dare una boccata d’ossigeno e nuove prospettive a chi forse necessita di un input per uscire da certe situazioni. Nel centro del Guilcier ci pensano Comune e Sportello rurale. Per domani 3 aprile uniscono infatti le forze e organizzano un incontro. È in programma alle 16.30 in Comune nell’aula consiliare.

«A seguito di analisi dei fabbisogni del nostro centro, si intende attivare dei percorsi formativi mirati per alcuni settori produttivi, servizi di accompagnamento al lavoro e tutoraggio, con rilascio di qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Sardegna», scrivono in una nota il sindaco Domenico Gallus e l’assessore al Bene Acqua , Ambiente e Protezione civile Mario Putzolu.

E aggiungono: «Invitiamo i cittadini in stato di disoccupazione o inoccupazione e le imprese interessate a partecipare all’incontro pubblico di presentazione delle misure proposte, in cui verranno illustrate le attività formative dell’Agenzia incaricata».

