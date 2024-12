Nuovo step per il progetto “Polis” in provincia di Oristano. All'interno dell'ufficio postale di Villanova Truschedu attualmente sono in corso diversi interventi di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi. In corso anche il miglioramento del comfort ambientale, l'inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione. Alla riapertura sarà possibile richiedere certificati anagrafici e previdenziali.

Come fanno sapere da Poste italiane, durante il periodo dei lavori i cittadini di Villanova Truschedu troveranno una postazione per loro all'interno dell'ufficio postale di Ollastra, In via Tuveri, operativa secondo il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Gli interventi previsti presso l'ufficio postale di Villanova Truschedu, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in dieci giorni lavorativi.

