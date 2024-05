Messe processioni, eventi, animazioni e tanto altro ancora. Laconi si prepara per festeggiare, i prossimi 11 e 12 maggio, l’anniversario della morte di Sant’Ignazio, avvenuta 243 anni fa. È il primo appuntamento che apre il ciclo di ricorrenze per ricordare il frate cappuccino nelle tappe significative della sua vita a cominciare proprio dal giorno della sua morte per continuare con la festa di agosto e con il ricordo della canonizzazione a ottobre. Senza dimenticare l'anniversario della nascita a dicembre. Tappe che i cittadini da sempre vivono con grande fede.

Il calendario per festeggiare l’anniversario della morte di Sant’Ignazio, al secolo Vincenzo Peis, nato a Laconi nel 1701 e morto a Cagliari nel 1781, è ricco. L’11 maggio alle 10,30 è in programma la santa messa nella chiesa parrocchiale, la seconda della giornata sarà celebrata invece alle 17,30 da monsignor Roberto Cera, vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Oristano. Alle 18,30 la processione del Santo accompagnato dalle confraternite del territorio e dai gruppi folk di Mogoro, di Seui e di Laconi lungo diverse vie del paese del Sarcidano. Non mancheranno le amazzoni e i cavalieri dell’associazione Ippica Laconese. Alle 21.30, nella piazza del Mercato civico, intrattenimento musicale.

Laconi (foto Sara Pinna)

Ma non è tutto. Festa anche l’indomani, il 12 maggio. Alle 11, al cineteatro De Andrè, l’associazione “Franciscu Lai” si racconta. Ci sarà la proiezione di diversi video per rivivere tutti assieme i 50 anni del poeta. Poi l'esibizione del coro femminile laconese e del coro laconese. Alle 18 invece è in programma l’esibizione del gruppo folk di Laconi. E poi ancora intrattenimento musicale.

