Nuovi servizi e comodità per i tanti anziani ospiti nella Comunità Integrata “Sant’Ignazio da Laconi”. Pochi giorni fa sono stati infatti sostituiti buona parte degli arredi, garantendo ambienti più funzionali, sicuri ed adeguati alle esigenze degli ospiti. Tutto questo è stato possibile grazie ad un finanziamento di 50mila euro grazie ai quali l’Amministrazione, guidata dal sindaco Salvatore Argiolas, ha acquistato la fornitura da una ditta specializzata in arredi per ospedali, case di cura e Rsa, per garantire gli standard qualitativi migliori. Sono stati acquistati 15 letti elettrici elevabili per degenza ospedaliera, dotati di rete motorizzata regolabile con telecomando, sponde dí sicurezza, ruote con sistema frenante, alzapersona e funzioni varie. Poi 15 materassi e 15 poltroncine da camera in ecopelle. Sono stati posizionati poi 20 armadi a due ante e venti comodini su ruote. E poi sei tavoli rettangolari per sala mensa, 36 sedie fisse a quattro gambe in acciaio e infine dieci materassi anti decubito per la prevenzione delle piaghe.

Il Comune fa sapere che prossimamente, appena le condizioni climatiche lo consentiranno, verranno effettuati interventi di sanificazione, igienizzazione e tinteggiatura delle pareti per rendere gli ambienti sempre più accoglienti e confortevoli.



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