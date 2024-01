Due gomme squarciate e la cappotta dell'auto danneggiata. Raid vandalico a Laconi, nella notte tra mercoledì e giovedì. I vandali hanno preso di mira la comandante della polizia locale, Lorena Mamia, classe 1995.

La giovane è stata appena assunta dal Comune. Presta servizio da pochissimi giorni. L’auto era parcheggiata fuori dalla sua abitazione. Condanna il grave gesto il primo cittadino Salvatore Argiolas: «L'amministrazione comunale esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio ai danni della neo assunta agente di Polizia locale. Laconi si gloria di essere un paese civile, lontano da comportamenti di questo genere e pertanto rimaniamo ancora più attoniti dinanzi a un simile fatto che nulla ha a che vedere con la nostra cultura».

Secondo il primo cittadino il raid non è opera di un cittadino di Laconi: «Questi gesti non appartengono al nostro fare. Non ci sarebbe poi un motivo». Può essere una sanzione non gradita? «Ma non penso», dice ancora il primo cittadino di Laconi, «anche però la nostra dipendente ha iniziato a lavorare da pochissimi giorni».

E ancora: «Auspichiamo che gli stessi autori possano riflettere sulla gravità dell'azione e rendersi conto che il rispetto delle persone è alla base di una qualità della vita migliore per tutti. Il contrario, invece, favorisce solo l' imbarbarimento. Esprimiamo infine la nostra solidarietà e sentita vicinanza alla vigilessa e ai nostri concittadini che sono stati coinvolti, loro malgrado, in questo che speriamo sia solo un episodio isolato da dimenticare».

