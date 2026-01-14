A Laconi circa 900 cittadini sono ancora senza medico, dopo che l'Asl non ha rinnovato, per un cavillo burocratico, il contratto al medico che era in servizio fino al 31 dicembre.

Così aveva spiegato il primo cittadino Salvatore Argiolas. L'azienda sanitaria ora però fa sapere che la dottoressa Elena Sergheeva risulta assente per moltivi personali fino a febbraio.

«La struttura per l’Integrazione ospedale-territorio, su mandato della Direzione generale Asl di Oristano, ha avviato l’iter per l’apertura temporanea e straordinaria di un Ascot (Ambulatorio straordinario di comunità territoriale) a Laconi - spiega quindi la Asl con una nota -, attraverso la ricerca di medici disponibili, così da garantire la copertura sanitaria di base ai pazienti del Sarcidano durante il periodo di assenza del medico di famiglia».

Ma non è tutto. «Nelle more dell’attivazione dell’Ascot a Laconi e del rientro in servizio della dottoressa Sergheeva, è stata raccolta la disponibilità del medico Arianna Orrù dell’Ascot di Samugheo (via della Pace, 1) a garantire i servizi sanitari anche ai cittadini di Laconi il mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 14.00 e il giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Si raccomanda agli utenti di recarsi presso l’Ascot nei giorni indicati con leggero anticipo rispetto all’orario di apertura (dalle ore 8.30) - spiegano dalla Asl - e non oltre le ore 10.00, per evitare il rischio di non poter essere visitati a causa dell’eccessivo afflusso di pazienti». La Asl fa sapere poi che i cittadini dell’ambito territoriale di Laconi potranno comunque recarsi presso tutti gli altri Ascot presenti sul territorio il cui elenco, con indirizzi, giorni e orari di apertura, è pubblicato sul sito della Asl.

Per le problematiche di salute non urgenti, i pazienti potranno inoltre rivolgersi al numero unico 116117, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che potrà fornire anche il supporto telefonico dei punti di continuità assistenziale (ex guardie mediche) nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi.

Quello del medico di medicina generale a Laconi è stato uno dei primi dossier approdati sulla scrivania della direttrice generale dell’Azienda socio-sanitaria oristanese Grazia Cattina, che lo ha fin da subito analizzato e avviato a una soluzione e che ne sta seguendo gli sviluppi.

