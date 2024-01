Il Comune di Laconi è sempre più tecnologico. I buoni pasto per la mensa all’interno delle scuole si potranno pagare solo attraverso il sito istituzione dell’Ente. Dal Comune fanno sapere quali sono i passaggi da seguire. «Prima bisogna accedere al sito - si legge in una nota - poi bisogna cliccare sulla sezione “Sportello on line del Comune” e andare su Imposte e Tasse comunali. È necessario accedere all’Area Personale, cliccare su “Entra con Spid” e completare il processo di autenticazione per l’accesso. Poi cliccare su "Portafoglio Buoni Mensa”. La prima schermata mostra il riepilogo tra buoni acquistati, consumati e rimanenti. Per procedere all’acquisto bisogna cliccare su “Acquista buoni digitali”». Poi digitare il numero dei buoni che si intende acquistare.

La schermata propone il riepilogo dei dati per procedere al pagamento.

Dal Comune fanno sapere che questa modalità di acquisto è l’unica consentita. E che la modalità tramite Pagamento Spontaneo non è più attiva. Chi ha bisogno di informazioni si può rivolgere all’Ufficio amministrativo del Comune, in piazza Marconi.

© Riproduzione riservata