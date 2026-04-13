Dopo mesi di disagi e polemiche a Laconi finisce un incubo. Nel paese del Sarcidano torna il medico di famiglia, la dottoressa Elena Sergheeva. Sarà in servizio da domani, martedì 14 aprile, nell’ambulatorio di Medicina Generale, in via Mazzini al civico 48. Il medico, che era assente da alcuni mesi per motivi personali, assumerà ora l’incarico di titolare: una differenza, rispetto al passato, che le consentirà di poter assistere fino a 1500 pazienti. L’ambulatorio della dottoressa Sergheeva sarà aperto il lunedì, dalle 9 alle 11, il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì, dalle 17 alle 19 e il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 11.

Per contattare telefonicamente il medico, è possibile chiamare al numero 340 1046199. I cittadini potranno effettuare la scelta del medico presso gli uffici Scelta e revoca di Ales (via IV novembre) o, in alternativa, online sul portale regionale zente.sardegnasalute.it, a partire dalle 10 di domani, martedì 14 aprile.

«Con l’incarico di titolarità assunto dalla dottoressa Elena Sergheeva, diamo una risposta agli abitanti del territorio del Sarcidano, che in questi mesi era rimasto “orfano” del medico di medicina generale proprio a causa dell’assenza, per motivi di forza maggiore, della stessa dottoressa – spiega la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina - Per di più, lo status dell’incarico, non più provvisorio ma di titolarità, le permetterà di accogliere fino a 500 assistiti in più rispetto al passato. Abbiamo lavorato sottotraccia, in collaborazione con il servizio di Medicina Convenzionata Ares, in questi mesi per arrivare a questo risultato e adesso siamo felici di poter restituire ai cittadini questo importante ed atteso servizio».

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