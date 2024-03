Il Comune di Laconi è al lavoro per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio, che da sempre vanno in scena nei mesi di maggio, agosto, ottobre e dicembre attirando tantissimi fedeli da tutta l'Isola.

L'amministrazione, guidata dal primo cittadino Salvatore Argiolas, chiede però aiuto a tutti quei cittadini che con esperienza e disponibilità possono contribuire a vario titolo alla gestione dei diversi eventi in programma durante l'anno. A tal fine il Comune invita tutte le associazioni locali interessate a presentare una manifestazione di interesse con la quale comunichino la propria intenzione di collaborare con l’amministrazione nella gestione dei diversi aspetti logistico-organizzativi delle varie feste, ognuna nell’ambito del proprio settore di operatività.

A maggio da sempre si festeggia l’anniversario della morte di Sant’Ignazio, al secolo Vincenzo Peis, nato a Laconi nel 1701 e morto a Cagliari nel 1781. Ad agosto va in scena da sempre una grande festa in suo onore. Sino ad arrivare ad ottobre, mese durante il quale si celebra l'anniversario della canonizzazione. Senza dimenticare la festa di dicembre in occasione dell’anniversario della nascita del frate.

La manifestazione di interesse, che non ha valore vincolante, serve solo per far capire all‘amministrazione se c'è la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni locali. La documentazione essere presentata entro il 29 marzo 2024, o a mano all’Ufficio Protocollo aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 o via mail all’indirizzo info@comune.laconi.or.it; o a protocollo@pec.comune.laconi.or.it.

© Riproduzione riservata