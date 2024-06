C’è una chiesa da salvare, è quella campestre di San Giovanni, a Laconi, molto cara ai cittadini del paese del Sarcidano e chiusa ormai da due anni per gravi carenze strutturali, in particolare relative alla copertura. Il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas chiede un intervento urgente per evitare il rischio del crollo dell’intero edificio. Dalla sua scrivania oggi è partita una richiesta di aiuto indirizzata sia alla Regione, sia alla Soprintendenza archeologica.

«La chiesa, già proposta per il riconoscimento di interesse culturale, necessita di interventi urgenti, quantificabili in almeno 200 mila euro - si legge nel documento firmato dal primo cittadino di Laconi - L’edificio, oltre all’importanza storica e culturale, è perno principale di devozione, fede e tradizione all’interno della comunità laconese che chiede a gran voce il ripristino e la messa in sicurezza dell’immobile. L’intervento non può essere ad esclusivo carico di questa amministrazione comunale per evidenti motivazioni, non solo di carattere meramente economico». Il sindaco spera di ricevere notizie quanto prima.

