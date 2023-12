Sotto l’albero di Natale un regalo da 400 mila euro. Risorse che serviranno per l'adeguamento degli impianti sportivi e che l’amministrazione di Laconi ha ottenuto grazie alla partecipazione al bando Sport e Periferie.

«È stata premiata la costanza e il fatto che l'amministrazione non ha scelto di iniziare i lavori del campo sportivo nonostante i soldi in cassa - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - Grazie infatti ai finanziamenti precedentemente ottenuti, 300 mila euro dalla legge Regionale Omnibus, 120 mila euro dall'assessorato regionale allo Sport, e 130 mila euro dall’assestamento di bilancio, ha potuto garantire la quota di compartecipazione per l'aggiudicazione del contributo del bando Sport e Periferie».

I lavori verranno eseguiti nell'area sportiva Dotzo. Non verrà realizzato solo il nuovo manto del campo in erba sintetica, ma ci sarà una completa riqualificazione degli impianti sportivi in ottica di efficientamento energetico in modo da rendere autosufficiente sotto il profilo dell'energia tutta l’area. «Ci sarà inoltre una nuova illuminazione e si sta valutando, inoltre, anche la possibilità di realizzare la copertura degli spalti. Il tutto sarà arricchito dal piccolo parco acquatico dietro il campo di calcetto il cui progetto è già finanziato con i fondi del Pnnr, un’opportunità di lavoro per chi avrà interesse a gestire le strutture dello stesso parco».

