Nuova opportunità di confronto e crescita alla scuola secondaria di primo grado di Ghilarza. Dal 12 al 17 gennaio 8 alunni della Bulgaria, accompagnati dai loro insegnanti ed educatori, insieme a 8 alunni della I e della II B delle Medie di Ghilarza coordinati dalla professoressa Valeria Manca saranno impegnati nel laboratorio “Special Arts- Arti per l’inclusione” con le attrici Sabrina Barlini e Gloria Uccheddu dell’associazione Le Voci di Astarte e Sara Capanna della compagnia Animali celesti.

Il progetto, portato avanti nell’ambito del Programma europeo Erasmus plus, mira ad abbattere barriere e a creare linguaggi universali attraverso varie arti quali il teatro, la danza, la musica, le arti plastiche. Il gruppo bulgaro, che alloggerà presso la sede della Croce Rossa di Ghilarza, durante la settimana avrà modo di assistere alle esibizioni dei due gruppi folk di Ghilarza, Onnigaza e Su Carruzzu, e del musicista Matteo Scano che balleranno diversi balli sardi con i costumi tradizionali, mostreranno gli strumenti musicali della tradizione e suoneranno l’organetto. “Il progetto Special Arts di cui la nostra scuola è partner , inserito nel PTOF, nella sezione Scambi culturali internazionali, dà a me e agli alunni di Ghilarza l’opportunità di conoscere realtà diverse dalla nostra in un intenso scambio formativo. È sempre importante ampliare le proprie conoscenze e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea aperta, accogliente, inclusiva e solidale – afferma la docente Valeria Manca - Ringrazio Sabrina Barlini per aver coinvolto la nostra scuola, le due associazioni folcloristiche sempre disponibili e attive, la dirigente scolastica Bonacattu Brasu e la vicepreside Francesca Flore per aver accolto favorevolmente anche questo progetto e aver capito la sua fondamentale importanza”.

