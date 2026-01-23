Importante obiettivo raggiunto dall’Amministrazione provinciale che risulta tra gli enti finanziati dall’Unione delle Province d’Italia per il progetto “Disperdiamoci II – Nodi di Futuro”, inserito nel programma nazionale “Province x Giovani”, dedicato al benessere e al protagonismo delle nuove generazioni. Un’iniziativa di 18 mesi che consolida il ruolo della Provincia come coordinatrice delle politiche giovanili, con interventi che spaziano dalla prevenzione del disagio alla promozione della partecipazione attiva.

«Ci confermiamo casa dei giovani – afferma il presidente Paolo Pireddu –. Il finanziamento premia una progettazione nata dall’ascolto del territorio e capace di offrire opportunità concrete di crescita personale, sociale e culturale». Diverse le istituzionali coinvolte: Asl, Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale, Consorzio Uno e Plus. Il progetto prevede sportelli di ascolto psicologico nelle scuole superiori e all’università.

«È un passo decisivo verso una politica giovanile provinciale stabile e di lungo periodo – evidenzia il consigliere delegato alle politiche giovanili Iatalese. l’obiettivo è costruire una rete di responsabilità condivisa che parta dai giovani e arrivi alle istituzioni. Il progetto sarà inoltre piattaforma per nuove esperienze di mobilità europea, scambi e volontariato internazionale».

il Programma Sentinelle per l’individuazione precoce del malessere, gli eventi Talk Talk – The Good Influencer, percorsi di educazione socio‑affettiva, laboratori di autoregolazione emotiva, attività sportive e iniziative sulla corretta alimentazione. Un insieme di azioni pensate per rafforzare le competenze relazionali ed emotive dei giovani e migliorare il loro benessere psicofisico.

Prosegue anche la collaborazione con l’associazione Heart4Children e con la divulgazione scientifica della prof.ssa Lucangeli, attraverso attività rivolte a studenti, famiglie ed educatori. Gli eventi Talk Talk ospiteranno testimonial nazionali capaci di dialogare con i ragazzi con linguaggi diretti e motivanti.

