“È il risultato di un lavoro condiviso, fondato su valori solidi e su una visione chiara: crescere insieme, mettendo al centro l’etica, la qualità e la sostenibilità”. Con queste parole il presidente della Cooperativa Produttori Arborea, Walter Mureddu, commenta il bilancio in crescita e i nuovi investimenti a sostegno della filiera agroalimentare. Pochi giorni fa ad Arborea si è svolta l’assemblea annuale della Cooperativa, che conta oggi 220 soci, durante la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2024.

Come è stato rimarcato più volte i numeri confermano la solidità della Cooperativa: l’ultimo fatturato è infatti di 80 milioni di euro, +3% rispetto al 2023. L'ebitda, cioè il margine reddituale che misura l'utile di un'azienda prima degli interessi, delle imposte e delle tasse, registra un +29%, mentre il risultato operativo è in aumento del 39%. L’utile netto della Cooperativa Produttori Arborea è pari invece a 418 mila euro. Ai soci sono stati riconosciuti 930 mila euro come conguaglio prezzi.

“La Produttori Arborea - spiega ancora Mureddu - conferma il proprio ruolo centrale nel sistema agroalimentare sardo, con un modello che integra efficienza industriale, responsabilità sociale e attenzione costante alla qualità”. Sono stati annunciati anche i prossimi investimenti come il progetto Arbolat. Si tratta di una stalla sostenibile, esempio di economia circolare e benessere animale che verrà realizzata a Sardara. Il progetto prevede la creazione di un allevamento di grandi dimensioni in grado di ospitare 1000 vacche in mungitura e altrettanti capi per la rimonta. Ma anche il benessere animale attraverso la realizzazione di strutture ampie con zona di riposo a lettiera permanente. E poi l’Innovazione tecnologica mediante l'introduzione di sistemi di mungitura e alimentazione robotizzati. Infine la sostenibilità ambientale attraverso l'introduzione di impianti fotovoltaici e Biogas.

