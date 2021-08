Un aiuto ai proprietari e allevatori di cavalli purosangue inglese, sella italiano, anglo arabo e purosangue orientale della provincia di Oristano. Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato un decreto di sostegno che prevede l'esenzione di alcuni pagamenti.

Il provvedimento firmato dal direttore generale Oreste Gerini recita: “Considerati i gravi incendi che hanno devastato in Sardegna il territorio della provincia di Oristano; ritenuto opportuno intervenire per sostenere gli allevatori e i proprietari, residenti nella predetta provincia sarda, con misure compensative, esenta gli stessi dal pagamento degli importi, dovuti per l’emissione del duplicato del passaporto e in caso di invio delle denunce di nascita oltre 30 giorni dall’evento, purché entro il 31 dicembre dell’anno di nascita dei puledri”.

Potrebbe anche non essere l'unica misura a sostegno degli allevatori e proprietari di cavalli dell'Oristanese. Nel decreto infatti si aggiunge: “Ferma restando la disponibilità da parte di questo Ministero e del Dipartimento generale per la promozione e qualità agroalimentare e dell'Ippica di valutare, successivamente, la possibilità di interventi tali da semplificare ulteriormente alcuni adempimenti a carico degli allevatori e dei proprietari di cui trattasi, laddove si dovessero presentare come particolarmente onerosi”.

