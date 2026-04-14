Disagi per i cittadini. Per la giornata di mercoledì 15 aprile sono in programma alcuni interventi di manutenzione da parte del gestore dell'energia elettrica che interesseranno anche le linee che alimentano il pozzo in località Pardu Nou, nel Comune di Solarussa.

Come fanno sapere da Abbanoa, «l'impianto di sollevamento che dal pozzo alimenta il serbatoio a servizio della frazione risulterà in stato di fermo per tutta la durata dei lavori, dalle 14 fino alle 21: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione in tutta la località Pardu Nou. Il servizio riprenderà a pieno regime al termine dei lavori e alla riattivazione dell'impianto».

Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l'orario di interruzione e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora l'intervento dovesse essere concluso in anticipo.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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