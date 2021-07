Un devastante rogo in provincia di Oristano, nelle campagne tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, è divampato a causa delle altissime temperature – anche superiori a 40 gradi – che si stanno registrando in queste ore in diverse zone dell’Isola.

Sul posto sono entrati in azione gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco e i volontari.

Il rogo si è anche avvicinato pericolosamente alla strada provinciale e le forze dell’ordine hanno deviato a scopo precauzionale il traffico delle auto.

Per domare le fiamme sono anche decollati tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair.

Emergenza anche in altri centri della Sardegna: due elicotteri sono intervenuti sulle campagne di Usellus, sempre nell'Oristanese, dove sono stati allertati anche due Canadair.

Al momento non si registrano danni ad aziende agricole o feriti.

