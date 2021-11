Pesanti disagi nella tarda serata di oggi lungo la Statale 131 dove, nella zona dello svincolo per Uras, quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha causato il blocco della circolazione stradale in direzione Cagliari con la formazione di una coda di veicoli lunga diversi chilometri.

Due persone sono rimaste ferite: per consentire i soccorsi, la Polizia stradale ha fermato il traffico per circa un’ora, instaurando una deviazione.

