L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal centro commerciale Porta Nuova. Secondo quanto è stato accertato dagli agenti della polizia locale, l’autista dell’Audi, che rimorchiava un carrellino, si stava immettendo su una stradina secondaria quando è stata tamponata violentemente dalla Opel.

L’urto è stato violento ed entrambi i veicoli sono rimasti gravemente danneggiati. Per fortuna due automobilisti sono illesi riportando solo lievi contusioni. Le due auto sono rimaste bloccate in mezzo alla carreggiata bloccando il flusso del traffico in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Oristano.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi consentendo in poco più di mezz’ora di fare rimuovere le auto incidentate e consentire così la ripesa del traffico automobilistico a quell’ora intenso. La polizia locale dovrà ora accertare le cause che hanno provocato lo scontro.

