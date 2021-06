Un incendio ha lambito la Statale 126 tra Terralba e San Nicolò d’Arcidano.

Per evitare problemi alla circolazione le forze dell’ordine sono state costrette a sospendere il traffico automobilistico per oltre mezz’ora.

Le fiamme si sono propagate da un campo incolto a ridosso della strada Statale a causa dell’erba secca lungo le cunette. Le squadre a terra hanno lavorato oltre un’ora prima di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza anche i terreni circostanti.

Il fumo nero e denso prodotto dalla combustione delle erbacce ha limitato la visibilità per centinaia di metri lungo la Statale. Per evitare possibili pericoli è stata bloccata così la circolazione per permettere anche l’intervento dei vigili del fuoco e della forestale.

La superficie percorsa dalle fiamme è stata limitata grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio. Purtroppo, non è il primo incendio di stagione che crea problemi e lambisce la periferia dei centri abitati, favoriti dalla scarsa pulizia dei campi incolti e delle erbacce presenti nelle cunette.

La Provincia di Oristano ha fatto scattare solo in questi giorni la falciatura dell’erba negli oltre mille chilometri di strade di propria competenza. I ritardi sono legati alle operazioni di pubblicazioni del bando di affidamento dei lavori ad imprese locali come accade oramai da diversi anni.

