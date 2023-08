Chiesa inagibile a Boroneddu.

Da mercoledì l’edificio di culto è interdetto ai fedeli dopo che i vigili del fuoco, arrivati nel piccolo centro del Guilcier per il sopralluogo, hanno accertato che il campanile rischia di crollare. I mattoni che lo costituiscono possono cadere rovinosamente e far collassare quindi il campanile. L’area antistante alla parrocchia è stata transennata e la chiesa chiusa all’ingresso dei fedeli. Per i vigili oltre che verso la piazza, il campanile potrebbe cadere sull’edificio causando dei crolli.

«Ci siamo trovati davanti ad un problema e siamo intervenuti», dice il sindaco Angelo Mele. Da un po’ di tempo stava infatti sollecitando gli uffici affinché si verificasse la situazione e, nella giornata di mercoledì, dal Comune è stato chiesto l’intervento dei vigili per un sopralluogo. I blocchetti del campanile risultano infatti tra loro staccati e la preoccupazione che potesse accadere qualcosa era forte.

