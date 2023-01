Sono esattamente 7800 in provincia di Oristano i cittadini a cui non viene garantita l'assistenza medica di base.

Secondo i dati forniti dalla Asl oristanese i pazienti senza medico risultano suddivisi nei diversi ambiti territoriali. 2.200 appartengono all’’ambito 1.1 che comprende i comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza, Zeddiani. Salgono a 2500 nell’ambito 1.4 Allai, Simaxis, Simxis, Samugheo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truscheddu, Villaurbana, Zerfaliu.

Aumentano a 3.100 pazienti quelli ricadenti nell’ ambito 2.1 Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso. Dalla stessa azienda sanitaria, evidenziano al riguardo le misure adottate da Regione, Ares e Asl per garantire l'assistenza ai cittadini. Si sottolinea in particolare l'innalzamento del tetto massimo di assistibili da 1.500 a 1.800 pazienti e l'attivazione della Guardia medica diurna.

Medici mancanti - Attualmente, ancora secondo la Asl, le sedi carenti in provincia (ovvero il numero di medici di famiglia, parametrati su mille pazienti per ciascuno) sono 48, ma va chiarito che si tratta di un numero ottimale. In realtà sarebbero sufficienti circa 12 medici di famiglia, collocati in centri strategici, per coprire il fabbisogno effettivo.

