Il prossimo 25 aprile, a Masullas, appuntamento dedicato agli appassionati della natura. La Pro loco, infatti, organizza l’edizione 2025 della “Passeggiata Ecologica”, aperta a tutti.

Un programma che partirà sin dal primo mattino, con il ritrovo dei partecipanti, alle 7.30, nella “Casa dei Cacciatori”.

Alle 8 la partenza per la passeggiata lungo i sentieri del Monte Arci presenti all'interno del territorio masullese. Alle 12 la conclusione e la Santa Messa.

A seguire il pranzo conviviale nella casa dei cacciatori. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, giochi per bambini e adulti, musica e balli. Per dare la possibilità a tutti di partecipare per gli anziani sarà predisposto il servizio navetta con i mezzi dell’Auser.

