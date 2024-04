“Benennidos in Bosa”. Questo l’augurio con il quale l’amministrazione comunale accompagna il nutrito programma della manifestazione chiamata di fatto a inaugurare l’avvio della stagione turistica 2024.

«Un evento – afferma l’assessore al turismo Guglielmo Macchiavello - che deve essere percepito come un auspicio rivolto soprattutto alle imprese che rappresentano l'offerta della accoglienza a Bosa, ma anche un augurio e uno stimolo per i visitatori già presenti a Bosa per fare loro capire quali siano le potenzialità del territorio».

Una giornata di festa dove si potranno incontrare sin dal mattino all'interno degli spazi più suggestivi della città i produttori agro-alimentari, gli artigiani e i produttori della Malvasia di Bosa.

Nella serata ci sarà invece una grande e affollata rassegna di gruppi in costume che sfileranno nel Corso Vittorio Emanuele per radunarsi poi in piazza 4 Novembre dove ci sarà l’esibizione di oltre 150 ballerini facenti parte dei gruppi folk più conosciuti della Sardegna.

«Una suggestiva processione di colori – sottolinea l’assessore Macchiavello - con le musiche e i balli tradizionali per coinvolgere tutto il pubblico».

