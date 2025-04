L'Ufficio di Piano Plus del distretto di Ales-Terralba, nell'ambito del progetto "Non solo Web", intende organizzare una giornata ludico-sociale in favore dei minori di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

La gita è prevista per il prossimo 18 maggio, al parco di avventura “Ikarun Adventur Park", a Nurachi. Il numero totale dei partecipanti che potranno essere ammessi sarà pari e non superiore a 50. Avranno priorità di accesso i ragazzi che risultano già essere iscritti alle attività svolte in precedenza. Sarà cura dell’Ufficio di Piano, accogliere le istanze, pervenute da parte dei Comuni, per ordine di ricezione e comunicare alla ditta esecutrice i nominativi dei partecipanti, successivamente contattati dagli operatori incaricati.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 6 maggio nell’Ufficio Servizio Sociale dei comuni che fanno parte del distretto sociosanitario.

