Si chiama “Il mio amico orsetto” l’ultima iniziativa dell’associazione culturale “Siapiccia Laboriosa”. Uno dei tanti progetti messi in campo con lo scopo di potenziare l'associazionismo all’interno del paese e con le altre comunità limitrofe; progetti solidali che mirano al benessere dei componenti dell'associazione durante la realizzazione del progetto stesso e, attraverso il prodotto finale, fare del bene al prossimo.

Nello specifico, il progetto “Il mio amico orsetto” è proposto in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune e riguarda la realizzazione di orsetti in ciniglia e altri materiali, come strumenti terapeutici a sostegno delle terapie convenzionali per i bambini.

«L'associazione – fanno sapere da “Siapiccia Laboriosa” – tra gli altri progetti ha previsto anche dei piccoli laboratori, che cercano di coinvolgere l'intera comunità, cercando di valorizzare il piccolo paese in cui viviamo e soprattutto potenziare il legame comunitario, che in piccole realtà ancora resiste e cerca di coinvolgere i territori limitrofi».

© Riproduzione riservata