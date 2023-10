Prestigioso riconoscimento per il maestro campanaro norbellese Sisto Manca, 46 anni, che è stato nominato presidente dell’associazione regionale “Jacanos de Sardigna”. Rinnovato anche il direttivo del quale fanno parte il vice presidente Sebastiano Ladu di Sarule, il cassiere Attilio Licheri di Aidomaggiore, il segretario Antonio Testoni di Sorgono e il consigliere Bruno Melis di Serdiana.

Manca, barbiere di professione ma campanaro per passione, sarà alla guida di una quarantina di colleghi di tutta l’isola. Il neo presidente, ha una singolarità che rende ancora più importante il suo impegno. È l’unico campanaro in Sardegna che tutte le mattine scandisce il risveglio dei suoi paesani dal campanile della Chiesa Parrocchiale di Santa Giulitta. La sua giornata ha inizio prestissimo quando alle 6.30, per 365 giorni all’anno, suona l’Ave Maria. I suoi tocchi di campane scandiscono inoltre tutti i momenti gioiosi e dolorosi della comunità: sante messe, processioni, funerali. Quando muore qualcuno al termine del suono informa, come una sorta di banditore, il cognome e nome del defunto, proseguendo un’antica tradizione locale.

Suona dal 1993 e ha dunque alle spalle una carriera di trent’anni. «Ho iniziato a suonare da giovanissimo», racconta Sisto Manca, «apprendendo le tecniche dall’indimenticabile maestro norbellese Diego Zara. Sotto la sua sapiente guida ho imparato i segreti del mestiere, affinandolo poi grazie ad una enorme passione che mi ha portato a studiare e a completare la preparazione». È essenzialmente il campanaro del suo paese ma viene chiamato a suonare per celebrazioni importanti anche in tanti paesi del Guilcier e del Barigadu, ma anche fuori territorio.

Con l’impulso e il dinamismo di Manca, continueranno i diversi raduni in tutta l'isola, dove con una struttura campanaria mobile, si esibiranno i campanari per invogliare anche i più giovani a continuare in questa bella arte, destinata nel tempo a scomparire ed essere sostituita con moderni sistemi di amplificazione che emettono il suono della campane registrate.

© Riproduzione riservata