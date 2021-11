Doppio appuntamento con il grande jazz internazionale per la chiusura dell'edizione 2021 di "culturefestival", rassegna organizzata dall'associazione Sardinia Pro Arte fondata e diretta da Simone Pittau.

L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 novembre, a partire dalle 20:30, a Mogoro.

A calcare il palco del teatro Comunale saranno alcuni tra i più importanti protagonisti della scena americana come Dave Weckl e Tom Kennedy (il 13) e il Kenny Garrett quintet (il 14).

I PROTAGONISTI – Weckl, statunitense, è considerato tra i batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. Per lui collaborazioni con numerosi artisti, fra i quali George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Madonna, Mike Stern, John Patitucci, Diana Ross, Robert Plant e molti altri.

Kennedy è uno dei migliori bassisti acustici ed elettrici della scena internazionale. Si è esibito accanto a vere icone del jazz come Freddie Hubbard, James Moody, Nat Adderly, Sonny Stitt, George Russell, Barney Kessel e Herb Ellis. Ha partecipato alla registrazione di oltre 200 dischi.

Weckl e Kennedy hanno condiviso il palco per decenni, ma questo è il loro primo progetto di tour in comune nato dalla collaborazione per l'ultimo disco di Kennedy, "Stories”. Sul palco con loro altri due fuoriclasse del grande jazz mondiale: Stu Mindeman al piano e Bob Francheschini al sax.

Tra i più influenti sassofonisti degli anni 90, Kenny Garrett conta ben 19 lavori come solista e svariati altri accanto ad artisti del calibro di Miles Davis, Marcus Miller, Chick Corea, John McLaughlin e John Scofield. Alla guida di questo suo collaudato quintetto stabile, il grande musicista di Detroit porterà in scena “Seeds From The Underground”, ennesimo capolavoro della sua conclamata creatività e della sua straripante energia. Sul palco sarà accompagnato da Corcoran Holt al basso, Ronald Bruner alla batteria, Rudy Bird alle percussioni e Vernell Brown Jr. al piano.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata