Dieci “vetrine” per un territorio in vetrina, quello del Consorzio Due Giare. Il Consorzio ha lanciato un nuovo strumento promozionale per far conoscere i tesori ambientali, storici, archeologici, architettonici ma anche le sue tradizioni, i suoi sapori locali e le sue manifestazioni. Dieci brochure, una per ogni paese che ha aderito al progetto. «Un traguardo importante per il nostro ente – commenta il presidente del Consorzio Lino Zedda - sentivamo la mancanza di un sistema promozionale strutturato, che aiutasse ogni singola comunità a presentare le sue specificità e le sue potenzialità».

In vetrina ci saranno Albagiara, Assolo, Baressa, Baradili, Gonnosnò, Pompu, Senis, Sini, Usellus e Villa Sant’Antonio, con un messaggio di benvenuto da parte del Consorzio. All’interno informazioni generali sui Comuni, storia e passato, usi, costumi e tradizioni, eventi, contatti utili e una cartina per capire la localizzazione della comunità e i suoi punti di interesse. «Una brochure che mette in risalto ciò che ciascuna amministrazione ha fatto e ancora fa per valorizzare le proprie ricchezze - aggiunge Zedda - un testo bilingue, italiano e inglese, aspetto oggi indispensabile per offrire un servizio ai turisti stranieri, sempre più numerosi anche nella nostra Marmilla».

Dieci vetrine per un territorio unico. «Uno stesso formato e una stessa veste grafica per tutti e dieci i Comuni - sottolineano Zedda e la sindaca di Baradili, Marianna Camedda - con un colore diverso per ogni paese. È un territorio, che si promuove in maniera unitaria, ma dove ogni Comune mantiene la propria specificità e la propria peculiarità con contenuti diversi all’interno della propria brochure».

