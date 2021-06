È a rischio estinzione il cavallo del Sarcidano, la razza più antica della Sardegna e tra le più vecchie al mondo.

Nonostante risulti iscritta nel registro Anagrafico delle etnie locali, riconoscimento ufficiale tra le razze autoctone dell'isola, la Regione si è dimenticata del suo inestimabile valore. Una stima ufficiosa dice che in Sardegna sono rimasti solo un centinaio di esemplari.

Per parlare del problema il Comune di Laconi ha chiamato a raccolta i vertici di Agris, di Forestas e dell’associazione Allevatori sardi.

“Se dico che la razza e il patrimonio genetico di questi animali, mantenutosi praticamente immutato fino ad oggi, rischia l’estinzione non sbaglio - denuncia il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas - per questo motivo vogliamo rilanciare e rivendicare la specificità di questa importante razza antichissima tipica del nostro territorio, adottando ogni utile iniziativa per la sua valorizzazione”.

Al vertice erano presenti l’assessore comunale dell’Ambiente Salvatore Fulghesu, il consigliere Fausto Fulghesu, il dirigente dell’Agris Raffaele Cherchi e Mallocci Maurizio direttore di Forestas, mentre erano assenti i vertici dell’assessorato regionale dell’Agricoltura benché invitati.

“Ho preso atto di questo problema solo di recente - aggiunge il sindaco Argiolas - mi chiedo chi si deve far carico delle spese per poter aumentare il numero di questi esemplari. La Regione deve intervenire per salvaguardare questo grande patrimonio. Il rischio di una possibile estinzione della razza è stato messo in rilievo dalla relazione del direttore di Agris considerato che il numero degli esemplari presenti e sotto la soglia di sicurezza. Da Laconi ora lanciamo un appello alla Regione ed al presidente Christian Solinas affinché si individui una strada per rilanciare la riproduzione a tutela del cavallo del Sarcidano”. Questo cavallo è caratterizzato da un mantello baio e sauro, da una muscolatura piuttosto robusta e un'abbondante criniera e le sue dimensioni raggiungono i 140 centimetri al garrese.

