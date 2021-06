Gli ispettori inviati dall’ufficio scolastico regionale, Nicola Orani e Fabrizio Floris, sono arrivati a Oristano.

Nei giorni scorsi hanno acquisito la documentazione nelle sedi scolastiche di Cabras e Riola, per fare luce sulla vicenda che vede coinvolta la dirigente scolastica Marina Enna. I genitori di 200 studenti ne avevano chiesto due settimane fa l’allontanamento dall’istituto comprensivo di Cabras.

I due funzionari, nella sede dell’ufficio scolastico di via Lepanto, hanno iniziato a sentire le testimonianze di genitori, personale Ata e docenti, alcuni in pensione o trasferiti in altre sedi. Sono state raccolte decine di testimonianze con l’obiettivo di fare luce sul comportamento adottato dalla dirigente in questi sei anni, nei confronti non solo dei genitori ma anche del personale e degli stessi docenti.

I primi ad essere ascoltati sono stati alcuni genitori che hanno trasferito i loro figli in altre scuole. Tra i docenti anche alcuni che oggi sono in quiescenza.

“Come sindacato Gilda - dichiara il portavoce Pino Ciulu – rappresentiamo i docenti iscritti al nostro sindacato e che naturalmente tuteliamo. Siamo fortemente interessati affinché si accertino i fatti e si faccia chiarezza su quanto è accaduto in questi anni”.

