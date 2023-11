Un trekking sull’altipiano della Giara di Gesturi per festeggiare un anno di attività.

Centotrenta soci, provenienti da tutta la Sardegna, hanno partecipato all’escursione organizzata dalla sezione Cai di Oristano in occasione del suo primo compleanno. È stato il presidente Alberto Ribotti, alla presenza dei dirigenti regionali Pierfrancesco Boy e Matteo Marteddu, del presidente di Cai Cagliari Patrizio Floris e delle delegazioni di Sassari e Nuoro, a fare gli onori di casa.

Gli escursionisti si sono dati appuntamento a Su Padenti di Albagiara, per addentrarsi tra i boschi di leccio e lentisco. Lungo il cammino verso il complesso archeologico di “Sa Corona Arrubia”, anche l’incontro con un nutrito gruppo di cavallini selvatici.

La sezione oristanese, che ha avviato la sua esperienza durante gli anni del Covid come sede gemmata di Nuoro, conta oggi gruppi tecnici che vanno dall’escursionismo, al cicloescursionismo, alle attività speleo, alle iniziative di montagna terapia in collaborazione con istituti per le patologie psichiche.

