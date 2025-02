Il business di famiglia ero lo spaccio di droga. La scoperta è stata fatta dalla squadra Mobile di Oristano, che ha individuato un’abitazione trasformata in centrale di smistamento di marijuana e denunciato gli occupanti, oltre a segnalare alla Prefettura alcuni giovani acquirenti.

L’attività investigativa è stata molto tradizionale: è partita dall’osservazione del via vai, in quella casa, di giovanissimi già segnalati come consumatori di cannabis.

Così è scattata la perquisizione: sono stati sequestrati circa un etto di marijuana, un bilancino di precisione e alcune “canne” già rollate. Secondo gli agenti dell’Antidroga si tratta di un quantitativo ben inferiore rispetto a quello di cui gli spacciatori hanno disposto negli ultimi tempi.

Guai anche per tre giovani che avevano appena effettuato l’acquisto: uno, maggiorenne, ha perso la patente, gli altri due invece non potranno prenderla per un bel po’.

(Unioneonline/E.Fr.)

